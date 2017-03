Homens invadem hospital e executam paciente

O motorista Waldomiro Costa Pereira foi morto a tiros dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Parauapebas, na madrugada desta segunda-feira (20), por cinco homens armados que invadiram o local após renderem os seguranças. Segundo a polícia, a vítima foi executada com pelo menos oito tiros.

O paciente deu entrada no hospital, após levar dois tiros, no sábado (18), quando estava em seu terreno, localizado na zona rural de Eldorado dos Carajás e se envolver em uma confusão.

Investigação

A Polícia Civil já investiga o caso com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, das Seccionais de Marabá e de Parauapebas, e Divisão de Homicídios de Belém. O caso foi registrado na delegacia de Eldorado dos Carajás, onde o inquérito foi instaurado para apurar a tentativa de homicídio de sábado.

Os autores da ação criminosa fugiram do local e ainda não foram identificados.

A polícia já solicitou as imagens do circuito de monitoramento interno do hospital para serem analisadas durante as investigações a fim de identificar os criminosos.

Foto: reprodução

Waldomiro era casado e tinha cinco filhos. O velório acontecerá na cidade de Curionópolis.

