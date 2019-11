Homens são ‘cozinhados’ vivos após carro cair em duto de água fervente

Pista cedeu e o veículo desabou, sem dar chance para as vítimas- (Foto:Emercom)

Dois homens morreram após o carro em que estavam cair em uma tubulação de água fervente em Penza, na Rússia. Segundo a imprensa local, a pista cedeu e o veículo desabou, sem dar chance para que as vítimas saíssem do automóvel.

“Um outro carro passou minutos antes no local do acidente, e o motorista percebeu que o chão começou a esquentar. Neste momento, saiu de lá correndo. Logo depois, veio esse carro, que parou, e o chão se abriu”, disse uma testemunha ao jornal Penza Vzglayd.

As autoridades tratam o caso como uma tragédia. A polícia local disse que investiga a situação. Na Rússia, é comum existir dutos de água quente, pois o inverno é muito rigoroso.

Com informações do Metrópoles

19.11.19 17h40

