Homens são presos acusados de tráfico de drogas em Moraes Almeida

A polícia militar de Moraes Almeida prendeu, na noite da última quinta-feira (9), 4 homens que estariam envolvidos com o tráfico de drogas na localidade. Vanderson, Caio, Bruno e Cuzidão estavam em hotéis, e com eles foi encontrada uma expressiva quantidade de entorpecentes.

O primeiro homem, identificado como Cuzidão, saiu sexta-feira (3), do presídio, e ao ser visto em atitudes suspeitas, em Moraes Almeida, a polícia Militar resolveu levá-lo ao destacamento, para averiguação. Ao constatar que com ele havia uma chave de hotel, os policiais se dirigiram ao local e encontraram uma quantia de maconha, uma balança de precisão, e um valor em dinheiro. Cuzidão assumiu que estava vendendo a droga.

Em um outro hotel da comunidade, a policia recebeu a denúncia que estaria acontecendo uma movimentação estranha. A polícia se dirigiu ao hotel, e no caminho localizou Caio, um dos hóspedes suspeito. Ao chegar em seu quarto, foi encontrada uma quantidade de drogas, Caio afirmou que o material seria de Bruno, homem que já havia sido preso há dias. Junto com a dupla também estava um terceiro homem, identificado como Vanderson, suspeito de ser “aviãozinho”, apelido dado à quem recebe a droga e vai em busca de c

O tráfico de drogas tem se mostrado bem resistente em Moraes Almeida. No ultimo domingo, a policia militar prendeu um homem, que portava vários papelotes de maconha e crack. Moisés da Silva Coutinho, vulgo Chocolate, tinha drogas escondidas por todo o corpo, e no memento de sua prisão em flagrante, estava nos fundos de um clube de festa da localidade.

