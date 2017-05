Homens são presos com 13 quilos de maconha em Santarém

Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

Foto: PF – Dois homens foram presos no Aeroporto de Santarém, oeste paraense, na madrugada desta sexta-feira (5), com duas malas de maconha, totalizando 13 quilos da droga. Segundo informações da Polícia Federal, os suspeitos partiram de Manaus e seguiam para o Rio de Janeiro quando foram flagrados pelos agentes. As drogas, em forma de tablete, estavam escondidas em meio as roupas dos acusados.

Em depoimento, os homens disseram que receberiam R$ 2 mil para transportar a droga até a capital carioca. Eles foram conduzidos até a delegacia de Polícia Federal de Santarém para prestarem depoimento. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e conduzidos ao presídio.

