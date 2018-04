Homens são presos com 4 vacas roubadas dentro de Fiat Uno

(Foto © Fornecido por New adVentures, Lda.) – Dois homens foram presos em Cruzeiro, no interior de São Paulo, ao levarem quatro vacas furtadas – de 1,20m de altura cada – dentro de um Fiat Uno. A dupla foi parada em uma ronda da polícia na madrugada deste domingo (1º).

Como apurado pelo Metrópoles, quando questionados sobre a origem dos a animais, os homens, de 42 anos e 36 anos, confessaram que furtaram as vacas de uma fazenda no município de Queluz. Eles não informaram, no entanto, o destino dos animais. A polícia acredita que eles seriam vendidos.

Os homens foram detidos e levados para uma audiência de custódia que definirá se a prisão será mantida. Os suspeitos têm passagem pela polícia. Os animais estão num rancho, sob a guarda da polícia, até a localização do proprietário.

Por Notícias ao Minuto

