Homens são presos com quase R$ 5 mil em moedas escondidas dentro de urso de pelúcia em MT

Todo material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.

Dois homens foram presos em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, comercializando drogas nesse sábado (15). Os policiais militares encontraram quase R$ 5 mil dentro de um urso de pelúcia escondido em baixo da cama.

Os militares estavam em ronda pelo Bairro Boa Esperança, quando viram um homem comprando entorpecente de um jovem de 19 anos. Durante a abordagem foram encontradas com um dos suspeitos duas pedras de pasta base de cocaína. O outro homem tentou correu para dentro de uma casa, quando foi dada voz de prisão.

Durante a abordagem, o suspeito disse que dentro da casa haveria uma grande quantidade de entorpecente. Com o seu auxílio, os militares foram descobrindo os lugares onde a droga estava escondida.

Dois pedaços de maconha estavam enterrados em lugares diferentes no quintal. Dois potes cheios de maconha, pronto para comercialização, estavam encontrado dentro da geladeira. No freezer estava uma pedra grande de pasta base de cocaína. Na pia do banheiro foi encontrada a outra pedra grande de pasta base de cocaína e uma menor na janela do banheiro. As moedas foram encontradas dentro de um urso de pelúcia escondido em baixo da cama.

O haxixe foi encontrado em cima de um armário e mais pedras de pasta base dentro de buracos de tijolos tampados com uma toalha de banho.

