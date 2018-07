Homens são presos em flagrante por extrair madeira em área de preservação, no nordeste do PA

Flagrante ocorreu no município de Concórdia do Pará. Foto:DivulgaçÃo IBAMA

Operação da Polícia Civil combate a extração ilegal de árvores nativas no nordeste do Pará

Duas pessoas foram presas em flagrante por crime ambiental no município de Concórdia do Pará, nordeste do Pará. O balanço da operação “Ar puro”, da Polícia Civil, foi divulgado nesta quarta-feira (18).

A ação buscou combater o crime de extrativismo ilegal de árvores nativas em área de preservação permanente.

Durante uma busca em uma área de igarapé, os policiais encontraram duas pessoas cortando árvores com motosserras.

Antônio de Sousa Dias e Tiago Seabra Freitas foram presos em flagrante. Os dois foram autuados por crime ambiental e vão responder aos processos na Justiça.

Por G1 PA, Belém

