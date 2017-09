Homens são presos por fábrica de armas caseiras

Polícia apreendeu materiais para confecção dos artefatos

Cinco homens foram presos no último fim de semana acusados de fabrica armas de fogo caseiras no município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense. Os homens estavam escondidos em um casa no bairro das Palmeiras. Policiais conseguiram apreender materiais usados para a fabricação de armas de fogo e drogas.

Ao todo, seis pessoas foram encaminhadas para a UIPP (Unidade Integrada de Polícia Pro Paz)de São Miguel do Guamá, mas somente cinco foram autuadas em flagrante. Segundo informações da Polícia Civil, um dos homens era foragido do sistema penitenciário. O material apreendido também foi levado para a UIPP.

Fonte: ORMNews.

