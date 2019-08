Homens se passam por policiais federais e tentam extorquir R$ 20 mil de empresário em Monte Alegre

Dupla presa por se passar por policiais federais e tentar extorquir empresário em Monte Alegre — Foto: Polícia Militar de Monte Alegre/Divulgação

Dupla foi presa tentando fugir de balsa após vítima denunciar caso à polícia. Terceiro envolvido, um policial civil de Santarém, está sendo procurado.

Dois homens de 38 e 44 anos foram presos em flagrante após se passarem por policiais federais e tentarem extorquir R$ 20 mil de um empresário na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. A prisão aconteceu no distrito portuário de Santana do Tapará, em Santarém, no sábado (3), durante tentativa de fuga.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima do golpe mora na Rodovia PA-254 e na noite do dia 2 de agosto foi abordada por três homens na própria residência. O trio se identificou como servidores da Polícia Federal e informou ao empresário que o carro que ele possui seria de procedência ilegal (clonado).

Na abordagem, os “policiais federais” fizeram uma vistoria no veículo. Em seguida reuniram com o empresário e disseram que para a caminhonete não ser apreendida teriam que receber R$ 20 mil.

A vítima concordou com os criminosos e iniciou uma negociação se comprometendo em pagar 50% do valor no dia seguinte. Depois que os golpistas saíram da propriedade, o empresário acionou a polícia e relatou o fato.

Na manhã do sábado os três ligaram para o empresário para cobrar o valor, mas o foram informados que não iriam receber o dinheiro e que o caso havia sido comunicado à polícia.

Depois de levantamento feito pelo serviço de inteligência do 18º Batalhão Gurupatuba da Polícia Militar (18ºBPM), Osiel dos Santos, de 44 anos, e Geraldo José Taveira Fernandes, de 38 anos, foram presos no distrito de Santana do Tapará. Os dois foram reconhecidos pela vítima.

Buscas

No momento da prisão, apenas a dupla estava em um carro na balsa que seguiria para Santarém. O terceiro homem que se passou por policial federal não foi encontrado.

O empresário fez o reconhecimento fotográfico do suspeito e foi constatado que o integrante da quadrilha é policial civil lotado em Santarém. A polícia faz buscas para capturá-lo.

Apreensões

Os envolvidos foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para as providências que o caso requer.

A polícia informa que se algum cidadão tiver sido vítima destes mesmos indivíduos, que procure uma delegacia ou entre em contato com a Polícia civil ou Militar para orientações de registros dos fatos.

Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...