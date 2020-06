Homens suspeitos de integrar quadrilha responsável por ataque a carro forte na PA-150 são presos

Crime foi cometido em agosto de 2019. Um dos suspeitos trabalhava para a empresa de transporte de valores.(Foto:Reprodução/PC)

Seis homens suspeitos de integrar quadrilha envolvida no ataque de um carro forte foram presos nesta quinta-feira (4). Os mandados de prisão foram cumpridos nos municípios de Belém, Marabá, Rondon do Pará, São Miguel do Guamá e nos estados de Goiás, Paraíba e Pernambuco.

O crime foi cometido em 31 de agosto de 2019, na PA-150, entre os municípios de Marabá e Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. Na ação, os criminosos usaram fuzis, um rifle e explosivos para atacar e roubar o veículo de transporte de valores. Os suspeitos fugiram com todo o dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, dos suspeitos presos, cinco tiveram participação direta e apoio logístico no crime. O sexto suspeito preso é um funcionário da empresa de transporte de valores. No decorrer das investigações, a PC comprovou que o suspeito compartilhava informações com os criminosos de rotas e valores transportados.

Segundo investigações, o líder da quadrilha, identificado como Manoel Pires de Oliveira, conhecido como Pastor e Manel, morreu em um confronto com policiais em Tailândia, sudeste do Pará.

Na residência da esposa de um dos suspeitos, em Marabá, sudeste do estado, foram encontradas munições de fuzil. A dona da residência foi autuada em flagrante.

