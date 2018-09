Homicida foragido da Justiça é preso em Altamira

(Foto:PRF) – Um homem, que não teve a identidade divulgada, com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado foi preso na manhã do último domingo (2), no município de Altamira, sudoeste paraense.

O suspeito foi flagrado durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 630 da rodovia BR-230. Após verificação da documentação foi constatado um mandado de prisão em desfavor do condutor.

Segundo a PRF, o homem declarou ter se envolvido em uma briga durante um assalto do qual foi vítima e acabou reagindo, resultando no homicídio e afirmando não ter sido encontrado pela justiça por causa da mudança residencial.

Homem atira cinco vezes contra PM e é preso por agentes da PRF

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...