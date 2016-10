Horário de verão entrou em vigor hoje; “veja quem deve adiantar o relógio”

Em Novo Progresso no Pará não temos horário de Verão- Entrou em vigor neste domingo (16) à 0h o horário de verão 2016/2017. Até o dia 19 de fevereiro de 2017, moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão seus relógios uma hora adiantada em relação aos outros Estados do país. Serão afetados moradores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

O objetivo da medida é proporcionar economia de energia para o país, já que com maior aproveitamento da luminosidade natural, haverá menor consumo no horário de pico (compreendido entre as 18h e 21h).

Horário de verão será adotado nos Estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

De acordo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a previsão é que com a medida haja uma economia de R$ 147,5 milhões aos cofres públicos –este valor é referente ao custo que deixará de ocorrer com a não-utilização de energia de usinas termelétricas na garantia do abastecimento do país nestes horários.

No último período em que esteve em vigor o horário de verão, entre 18 de outubro de 2015 e 21 de fevereiro deste ano, houve uma economia de R$ 162 milhões, mais do que pretende-se economizar neste ano, portanto.

Em nota, o Ministério das Minas e Energia afirma que nos últimos dez anos, a medida tem possibilitado uma redução média de 4,5% na demanda por energia no horário de maior consumo e uma economia absoluta de 0,5%.

Tal economia corresponde ao consumo mensal de energia da cidade de Brasília, com 2,8 milhões de habitantes. O horário de verão é adotado no Brasil desde 1931/1932, com intervalos.

Cuidado redobrado com horário de voos e exames

Com a adoção do horário de verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) recomenda aos passageiros de companhias aéreas que redobrem a atenção aos horários de embarque e de conexões.

De acordo com a associação, os bilhetes aéreos já são comercializados pelas empresas com o horário atualizado, mesmo naquelas cidades que não aderem ao horário de verão.

Já no caso do Enem 2016, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, todas as provas serão realizadas simultaneamente, às 13h (horário de Brasília) em todo o território nacional.

Assim, nos horários locais, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Amapá e nos Estados do Nordeste, os exames começam às 12h; em Roraima, Rondônia e Amazonas, iniciam às 11h; e no Acre e na região oeste de Amazonas, estão marcados para às 10h.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com UOL -Arte G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

