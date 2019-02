Horário de verão termina neste domingo (17)

Horário de verão: No domingo (17), dez estados devem atrasar os relógios em uma hora (Foto Publica/Reprodução)

Neste ano, a mudança no horário ocorreu mais tarde que o normal

No próximo domingo, 17, à 0h, os relógios devem ser atrasados em uma hora em dez estados e no Distrito Federal. Para os fãs do horário, resta aproveitar esta uma hora a mais de atraso na noite de sábado antes de entrar na madrugada de domingo.

Neste ano, a mudança no horário ocorreu mais tarde que o normal e, por isso, durou menos tempo. Normalmente, o horário de verão começa no terceiro domingo do mês de outubro, mas, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi adiado por conta das eleições de 2018. Sem o adiamento, a mudança de fuso entre as regiões seria muito diferente, o que atrapalharia na divulgação dos resultados das urnas.

Outro pedido para alteração no início do horário de verão foi feito pelo Ministério da Educação (MEC), uma vez que a data iria coincidir com a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio e poderia confundir os estudantes que fariam a prova. A solicitação não foi atendida e o início da alteração ocorreu no dia 4 de novembro.

Com o fim do horário de verão no próximo fim de semana, os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, além do Distrito Federal devem alterar os ponteiros. A Infraero recomendou que passageiros com dúvidas sobre horários de voos devem entrar em contato com as companhias aéreas.

Por:Da Redação

