Hospitais abrem vagas em Ananindeua, Belém, Barcarena e Marabá

(Foto:Reprodução)-Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua ()

Hospitais do Governo do Estado do Pará abriram processos seletivos para 10 áreas de atuação. As oportunidades são para Ananindeua, Belém, Barcarena e Marabá. Os interessados devem cadastrar currículo e se candidatar aqui.

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, há vagas para os cargos de Agente de Portaria; Auxiliar de Lavanderia e Auxiliar de Cozinha. Para todas as posições é necessário possuir Ensino Médio completo e desejável conhecimento ou vivência na área. Também existe oportunidade para Auxiliar de Farmácia, que exige como requisito a formação técnica e também conhecimento ou vivência na área. Em todos os casos, há reserva para pessoas com deficiência.

Já o Hospital Público Estadual Galileu, em Belém, está selecionando candidatos a Maqueiro. Para o cargo, é necessário Ensino Médio completo, experiência de 6 meses na área e conhecimento básico do pacote Office.

Em Marabá, as vagas são para o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP). Os candidatos ao cargo de Analista de Comunicação devem ter graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, experiência na área e conhecimento avançado do pacote Office.

O HRSP também está com processo seletivo para Enfermeiro(a) de Qualidade (temporário), que exige Ensino Superior completo em Enfermagem, com registro no conselho da classe e conhecimento básico do pacote Office; Psicólogo Clínico, que tem como pré-requisito Ensino Superior completo em Psicologia, com registro no conselho de classe, além de desejáveis pós-graduação na área e experiência hospitalar. Há ainda a vaga de Copeiro(a), para a qual é imprescindível o Ensino Fundamental completo.

O cargo de Enfermeiro(a) também é uma oportunidade em aberto. Há processos seletivos tanto em Marabá, quanto em Barcarena – especificamente no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan. A exigência para candidaturas é graduação em Enfermagem, com registro ativo no conselho regional de classe, e conhecimento básico a intermediário no pacote Office. Pós-graduação ou especialização correlata à área de atuação são desejáveis.

Marabá e Barcarena ainda oferecem vagas para Técnico(a) de Enfermagem, que exigem Ensino Médio completo e curso técnico de Enfermagem também com registro no Conselho de Classe ativo, bem como conhecimento básico a intermediário no pacote Office.

Por:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...