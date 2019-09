Hospitais abrem vagas para três cargos em Ananindeua e Altamira

Hospital Metropolitano oferece vagas de emprego. — Foto: Agência Pará

Vagas são para técnico de enfermagem, enfermeiro e coordenador de laboratório. Interessados devem cadastrar currículo no site.

Estão abertas as inscrições para vagas de emprego em três cargos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, e no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira. Os interessados devem cadastrar currículo e se candidatar no site da Pró-Saúde, que administra as unidades.

Ambos os hospitais estão selecionando técnicos em enfermagem. Os candidatos devem ter certificado de curso profissionalizante e registro no conselho de classe. Para o cargo, o profissional desenvolverá atividades como receber e orientar pacientes; executar cuidados relativos à higiene, alimentação, administrar medicações e tratamento prescritos, entre outros.

Além dessa vaga, o Hospital Metropolitano também seleciona candidatos ao cargo de enfermeiro, que deve ter graduação em Enfermagem e registro em órgão de classe, para auxiliar a equipe médica e executar cuidados de enfermagem aos pacientes de suas responsabilidades. Na unidade de Ananindeua há ainda vaga para o cargo de coordenador de Laboratório, voltado para aqueles que têm graduação em Biomedicina ou Farmácia Bioquímica e registro no conselho de classe.

Por G1 PA — Belém

