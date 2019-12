Hospitais de Ananindeua e Altamira estão contratando

Entre os cargos estão farmacêutico, auxiliar de cozinha e copeiro hospitalar

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (Foto:Arquivo Liberal)

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, região metropolitana de Belém, seleciona profissionais para os cargos de farmacêutico, auxiliar de cozinha e copeiro hospitalar.

Os interessados devem cadastrar os currículos no site da Pró-Saúde, entidade que gerencia a unidade.

Para o cargo de farmacêutico, o candidato deve ter diploma de ensino superior em registro de classe. Já para os cargos de auxiliar de cozinha e copeiro hospitalar, o candidato deve possuir ensino médio completo e é desejável experiência de seis meses na área.

Altamira

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, a oportunidade é oferecida para o cargo de auxiliar de almoxarifado. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa possuir ensino médio completo, conhecimento básico do pacote Microsoft Office, sistema ERP e experiência de, no mínimo, seis meses na área.

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde e selecionar o menu “Trabalhe Conosco”. Em seguida, clicar em “Conheça nossas vagas” e depois selecionar a vaga na qual deseja se cadastrar, no município do hospital e cadastrar seu currículo. Essas vagas são destinadas a pessoas com deficiência, e possuem links específicos dentro da plataforma VAGAS.

Por:Redação Integrada

26.12.19 11h31

