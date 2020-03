Hospitais de Belém, Altamira e Marabá abrem vagas de emprego de nível médio, técnico e superior

Hospital Público Estadual Galileu, em Belém — Foto: Pró Saúde

As vagas disponíveis são de enfermeiro, técnico de enfermagem, médico do trabalho, auxiliar de farmácia, escriturário hospitalar e analista de laboratório.

Hospitais de Belém, Marabá e Altamira estão contratando profissionais de diversas áreas de nível médio, técnico e superior. Os interessados devem cadastrar o currículo no site do Pró-Saúde, que administra os hospitais.

Em Belém, no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), as vagas são de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de farmácia. Para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do Pará, a vaga disponível é destinada à médico do trabalho.

Em Marabá, para o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), as vagas são destinadas à enfermeiro, técnico de enfermagem, escriturário hospitalar e analista de laboratório.

Para se candidatar ao cargo de enfermeiro, é necessário ter ensino superior completo, cadastro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e experiência na função. Para as vagas de técnico em enfermagem, o candidato precisa ter o ensino médio completo, curso técnico de enfermagem e registro no conselho de classe ativo.

Para a vaga de médico do trabalho é desejável pós-graduação, experiência na área e registro de classe ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM). As vagas de auxiliar de farmácia, escriturário hospitalar e analista de laboratório podem ser preenchidas por candidatos que tem ensino médio completo, noções de informática e é desejável experiência na área.

Os interessados nas vagas devem acessar o menu ‘Trabalhe Conosco’, no site da Pró-Saúde e em seguida, acessar a opção ‘Conheça nossas oportunidades’, clicar na vaga desejada e realizar a inscrição. Para concluir o processo, é necessário realizar o cadastro no portal.

Por G1 PA — Belém

13/03/2020 18h56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...