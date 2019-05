Hospitais do Pará ofertam vagas de emprego. Confira!

(Foto: Cristino Martins/Ag. Pará)- A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar abriu processo seletivo para contratar médico do Trabalho, assistente administrativo de Recursos Humanos, escriturário, enfermeiro e técnico de Enfermagem para o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA).

A mesma entidade está recebendo currículos para os cargos de analista de RH, digitador, copeiro hospitalar, auxiliar de farmácia, líder do Serviço de Higienização e Limpeza e técnico de laboratório para atuação no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA). As inscrições estão abertas até o próximo dia 13 de maio.

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde e selecionar o menu “Trabalhe Conosco”. Em seguida, clicar em “Conheça nossas vagas” e depois selecionar a vaga na qual deseja se candidatar, no município do hospital, e cadastrar seu currículo. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

(Com informações da Agência Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...