Hospitais públicos do Pará abrem seleção para vagas em quatro cidades

Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, atende 22 municípios da região. — Foto: Sidney Oliveira / Agência Pará

Todos os prazos para inscrição encerram no mês de setembro.

Hospitais de Belém, Ananindeua, Marabá e Altamira estão com inscrições abertas para processo de seleção. Pessoas Com Deficiência (PCD) também podem se inscrever. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Pró-Saúde.No total são sete vagas para na ensino técnico e superior.

Os currículos irão passar por triagem e os selecionados serão contatados pelo próprio hospital para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Todas as etapas são eliminatórias.

Veja as vagas:

Em Belém, no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo: vagas de Técnico de Enfermagem, Técnico da Agência Transfusional, Copeiro e Auxiliar de Farmácia. As inscrições ocorrem até sexta-feira (11).

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE): vagas de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro.

Em Marabá, no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP): vagas de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. Inscrições abertas até o dia 18 de setembro.

Em Altamira, no Hospital Regional Público da Transamazônica: vaga para Farmacêutico. As inscrições terminam no próximo domingo (13).

