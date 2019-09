Hospitais públicos do sudeste do Pará abrem vagas de emprego

(Foto:Reprodução)-Vagas são para o Hospital Regional Público da Transamazônica e para o Regional de Marabá

Está em andamento o processo seletivo para diversas vagas no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, e para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira. Os interessados devem inscrever seus currículos de acordo com a vaga e região de interesse.

Em Marabá, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso está contratando para as vagas de agente transfusional, maqueiro, técnico de Enfermagem, enfermeiro e almoxarife. Já em Altamira, as vagas são para técnico de enfermagem e laboratório, além de auxiliar de farmácia, assistente de suprimentos e farmacêutico.

Hospital Regional Público da Transamazônica

Inaugurado em dezembro de 2006, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, na região sudoeste do Pará, foi idealizado e concebido para prestar atendimento humanizado e de qualidade, em média e alta complexidades ao usuário referenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do Estado, sendo esta sua missão até os dias de hoje.

A unidade é referência para aproximadamente 500 mil habitantes dos nove municípios que fazem parte da Região de Integração do Xingu (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu). Uma unidade de retaguarda, com atendimento de urgência e emergência e a única a possuir serviço de Hemodiálise. Com quase 10 anos de existência, o HRPT, já realizou um quantitativo expressivo de atendimentos. Para fins de comparação, seria como se toda a população da região tivesse sido atendida pelo menos quatro vezes na unidade nesse período.

Hospital Regional de Marabá

Referência em atendimento de média e alta complexidades para 22 municípios paraenses, o Hospital Regional de Marabá tem 115 leitos, sendo 77 de Unidades de Internação e 38 de Unidades de Terapia Intensiva. Possui perfil cirúrgico e habilitação em Traumato-ortopedia pelo Ministério da Saúde, oferecendo atendimento gratuito nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Buco-maxilo-facial,Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Fisioterapia, Infectologia, Medicina Intensiva adulto, pediátrica e neonatal, Nutrição, Obstetrícia de Alto Risco, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Neurocirurgia, Terapia Ocupacional, Traumato-ortopedia, Nefrologia e Anestesiologia.

