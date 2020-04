Hospitais públicos e privados de Belém estão em colapso, diz prefeito; novo decreto vai fechar o comércio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Belém é o epicentro do novo coronavírus no Pará. Segundo boletim da Sespa divulgado na tarde deste domingo (26), a capital tem 1145 casos e 60 mortes confirmadas por Covid-19. O índice de letalidade da doença em Belém é de 5,24%. Em todo o Pará, são 1867 casos positivados e 100 óbitos.

Ainda segundo o prefeito, as novas medidas do decreto municipal passam a valer a partir desta segunda-feira, (27). “Estamos em saturação, tanto para urgência quanto na estrutura hospitalar. A melhor medida é o isolamento social. Há a necessidade de ficar em casa para evitar mais pessoas em busca de oxigênio, de ar, e não terem onde ser atendidas porque está tudo sendo ocupado. Peço: não saiam de casa!”, disse Zenaldo. ⠀

Hospitais públicos e privados chegaram à saturação em Belém. ⠀⠀ ⠀⠀ É um momento dramático e vamos tomar medidas mais rígidas para conter o avanço da doença na cidade. Em novo decreto vamos proibir a atividade comercial em geral, mantendo apenas o quer for essencial à vida. As novas medidas passam a valer a partir desta segunda-feira, 27/04. Peço, não saiam de casa! ⠀ ⠀⠀ #ZenaldoPrefeito #COVID19 #MedidasEmergenciais

Todos os hospitais públicos e privados de Belém estão saturados e não há mais vagas para atender os doentes em meio à pandemia. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (26) pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, via redes sociais. Na postagem, Zenaldo afirmou que um novo decreto municipal vai fechar o comércio e manter apenas serviços essenciais. A capital é o epicentro da doença no Pará é concentra 60% das mortes por Covid-19.

You May Also Like