Hospitais universitários do Pará ganham reforço de R$ 1,8 milhão

Hospital Universitário João de Barros Barreto receberá a maior parcela (Foto:Igor Mota/Redação Integrada de O Liberal)

‘Barros Barreto’ recebe a maior parcela desse montante: R$ 1,4 milhão

Os hospitais universitários do Estado do Pará vão receber recursos federais de R$ 1,8 milhão para custear o funcionamento dos serviços de ensino (consultas, internações e cirurgias), compra de materiais médico-hospitalares como anestésicos, seringas e medicamentos, além de possibilitar a execução de obras de reforma e ampliação da infraestrutura hospitalar, para melhorar e qualificar o atendimento prestado à população. O Hospital Universitário João de Barros Barreto receberá a maior parcela desse montante: R$ 1,4 milhão. Outros R$ 407,9 mil vão para o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza.

Em todo o País, 48 hospitais universitários em 22 estados e no Distrito Federal terão o incremento de R$ 238,6 milhões. Esses recursos fazem parte da primeira parcela anual do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). As portarias autorizando a liberação da verba foram publicadas no Diário Oficial da União na última semana. Ao todo, são 34 municípios contemplados.

As liberações devem ocorrer em três parcelas de R$ 79,5 milhões, sendo que a primeira delas já havia ocorrido no mês passado e a segunda na última sexta-feira (16), com autorização publicada no Diário Oficial da União. O novo repasse financeiro de R$ 79,5 milhões contempla hospitais de todas as regiões do país. Na região Nordeste, 17 instituições terão disponíveis R$ 28,3 milhões. Na região Sudeste são 16 instituições, ao custo de R$ 23,9 milhões. Já na Região Sul serão seis instituições, com valor total de R$ 14 milhões. A Região Centro-Oeste receberá recursos para quatro instituições, ao custo de R$ 7,4 milhões. Na Região Norte serão quatro instituições, que terão disponíveis um total de R$ 3,6 milhões.

O Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, aponta que a iniciativa visa qualificar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento dos hospitais universitários federais. “Cada uma dessas unidades é essencial para fortalecer a rede assistencial do SUS, e tem papel fundamental na formação de profissionais de saúde, incluindo médicos especialistas que fazem suas residências nestas instituições. Esses serviços exercem papel importante no avanço de ensino e da pesquisa em saúde, o que contribui com a oferta de novos tratamentos no SUS”, avalia.

Ainda segundo o secretário de Atenção à Saúde, as portarias “levam em consideração as necessidades levantadas pelos gestores dos SUS nas esferas estaduais e municipais, em articulação com o MEC que define os projetos a serem executados”. Os recursos são pagos pelo Ministério da Saúde para as instituições que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.

Por:Thiago Vilarins/ Sucursal de Brasília

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...