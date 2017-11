Hospital abre vaga para psicólogo e fonoaudiólogo em Altamira. Saiba mais:

Duas boas oportunidades de emprego foram divulgadas hoje. A empresa Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de psicólogo (a) e fonoaudiólogo (a).

Os interessados devem ter disponibilidade para residir em Altamira, onde trabalharão no Hospital Regional Público da Transamazônica. Todos os cargos ofertados estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: Psicólogo

Número de vagas: 1 (uma)

Forma de candidatura: cadastramento do currículo no site www.prosaude.org.br/trabalheconosco

Pré-requisitos: Ensino Superior completo em Psicologia, registro no Conselho Regional da classe e disponibilidade de horário.

Horário e escala de trabalho: 220 horas.

Cargo: Fonoaudiólogo

Número de vagas: 1 (uma)

Forma de candidatura: cadastramento do currículo no site www.prosaude.org.br/trabalheconosco

Pré-requisitos: Ensino Superior completo em Fonoaudiologia, registro no Conselho Regional da classe e disponibilidade de horário.

Horário e escala de trabalho: 220 horas.

