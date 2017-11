Hospital Central do Exército abre Residência Médica

No DOU de 06/11, seção 3, página 18, está publicado o Edital No – 1, de 23/10/ 2017, em que o Diretor do Hospital Central do Exército (HCE) dá conhecimento de que realizará processo de seleção pública para provimento de vagas dos Programas de Residência Médica (PRM) para o ano de 2018.1, em diversas especialidades.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00, e deve ser feita de 21 a 24/11/ 2017, exceto sábados, domingos e feriados, das 08:00 às 11:00h, no Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital Central do Exército (DEP/HCE) – Rua Francisco Manuel, 126 – Triagem – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20911-270 – TEL 3891-7214. 3.2.4.

