Hospital comemora alta de pacientes recuperados da Covid-19 em Novo Progresso

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a tarde desta quarta-feira (27), Novo Progresso tem 63 casos confirmados de coronavírus sem obito e 29 Recuperados; Após se recuperarem da Covid-19, pacientes recebem alta no Hospital Municipal de Novo Progresso assista ao Vídeo;

