Hospital de Campanha será entregue neste sábado

(Foto:Ronilma Santos/Divulgação) – Espaço em Santarém receberá pessoas com sintomas leves e moderados de covid-19

O Hospital de Campanha, em Santarém, está na reta final de obras. O hospital está sendo feito para receber pessoas com sintomas leves e moderados do novo coronavírus. O governo do Pará deve entregar o espaço com 120 leitos.

O início da montagem foi feita no último dia 8. A entrega deve ser feita neste sábado (18). Com a entrega das unidades em Belém, Breves e Marabá, cerca de 720 leitos estarão à disposição da população.

Ainda em Santarém, o Governo trabalho para ajudar moradores de rua. Em parceria com o São Raimundo Esporte Clube, pessoas que vivem nas ruas santarenas estão sendo deslocadas para a sede do clube, assim como acontece no Mangueirão, em Belém.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

