Hospital de Novo Progresso procura parentes de vítima de acidente

Homem foi internado vitima de acidente de transito. Com ele a carteira de identidade “ANTONIO CARLOS DOS REIS”.

Ele esta inconsciente em estado grave, nenhum parente ou amigo apareceu no hospital.

Veja nota do Hospital

Esse senhor encontra se no hospital Municipal …vítima de acidente . Está inconsciente ,em estado grave e até agora não apareceu ninguém da família. Estamos precisando encontrar alguém. Fizemos atendimento dele hoje perto do meio do. Divulguem nos grupos por favor! Obrigada!

