Hospital de Novo Progresso tem novo e moderno aparelho de Raio-X para atender à população

O Raio-X, ventilador e monitor foram obtidos através de uma emenda no valor de R$ 130 mil do Deputado Federal Wladmir Costa (SD/PA) .

Após alguns anos com um aparelho obsoleto, o Hospital Municipal de Novo Progresso, conta a partir desta quinta-feira, 10 de maio com um Raio-X digital moderno para melhor atender a população progressense.

