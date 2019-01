Hospital de Santarém está com vaga de emprego para nutricionistas

Além do salário, o profissional recebe benefício de vale-transporte(Foto:Internet)

Profissionais formados em nutrição têm uma nova oportunidade para conseguir emprego. Isso porque uma vaga para o cargo de coordenador(a) do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, está aberta.

REQUISITOS

Obrigatório:

Ensino superior completo em nutrição

Especialização na área

Desejável:

Experiência de dois anos em clínica e produção

Para se candidatar, o interessado deve cadastrar o currículo no site da Pró-Saúde. Mais informações sobre essa e outras vagas também estão disponíveis no link.

O candidato selecionado terá carga horária de 44h/semanais e receberá salário e benefício de vale-transporte.

ATIVIDADES DO COORDENADOR(A) DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA:

Planejar e elaborar a assistência nutricional dos usuários do HRBA;

Acompanhar o trabalho da equipe, supervisionando os atendimentos nutricionais de triagem, avaliação e evoluções;

Programar e estabelecer normas e diretrizes técnicas/administrativas para o serviço, de acordo com as normas vigentes do hospital;

Orientar seus colaboradores quanto ao desenvolvimento correto do serviço;

Realizar treinamentos e palestras nas dependências do HRBA quando convocado, de acordo com sua formação

