Hospital descarta coronavírus em indígenas com suspeita da doença em Novo Progresso

Indígenas moradores do Distrito Federal chegaram em Novo Progresso nesta sexta-feira (13) apresentando sintomas compatíveis com infecção pelo Covid-19. (Imagem:Ilustrativa Jornal Folha do Progresso)

A Secretaria Municipal de Saúde informou que esta descartada a suspeita de coronavírus em um grupo de indígenas, que apresentou problemas respiratórios após chegarem de Brasília.

Os indignas chegaram no dia 13 de Março e no dia 14 já foram monitorados pela secretaria de Saúde que internou os indígenas com sinais vitais e queixas. Os indigenas com queixas foram atendidos pelos Médicos do HMNP com acompanhamento da equipe de saúde indígena e foram internados. Dentro do grupo um dos pacientes apresentava quadro respiratório e histórico de tratamento de tuberculose,anterior, os exames laboratoriais e clinico levam ao diagnostico inicial de infecção bacteriana e não viral. Os resultados dos primeiros exames, realizados pelo Laboratório do HMNP e divulgados nesta segunda-feira (16), descartaram que o paciente esteja infectado por doenças virais já presentes em Brasília.

Em nota a Secretaria de Saúde de Novo Progresso,disse que não há motivo para alarde, e pede para população não compartilhar falsas noticias, o município esta em alerta com a doença e qualquer caso suspeito devem procurar o Hospital Municipal.

Desde o momento da suspeita, os indígenas estavam em isolamento . O caso foi considerado suspeito por causa dos sintomas, mas também pela origem dos indígenas que vieram de Brasília onde foi registrado casos da doença COVID-19.

O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO

Para confirmar ou descartar um caso suspeito de coronavírus no Estado do Pará, o serviço médico recolhe material do paciente e o encaminha para o Laboratório Central , da Secretaria Estadual de Saúde, onde é possível identificar se a pessoa está infectada com um vírus de alguma outra doença já presente no Estado. Se isso acontecer, o caso é encerrado.

A Sespa segue o fluxo utilizado pelo Ministério da Saúde em relação a divulgação de casos suspeitos, confirmados ou descartados, mantendo seu site oficial, bem como redes sociais, atualizados com informações oficiais sobre Covid-19.

A nota informativa continuará sendo divulgada diariamente, às 19h em (http://www.saude.pa.gov.br)

