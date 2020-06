Hospital distribui sementes de girassol no Dia Mundial do Meio Ambiente

Oncológico Infantil quer semear atitudes positivas em prol natureza

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira, 5/6, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, unidade do Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde, marca a semana de 5 de junho com uma ação educativa e de reflexão. A unidade entregou sementes de girassol aos colaboradores para serem plantadas em casa.

Neste ano, a data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1974, traz a biodiversidade para o centro das discussões. No Oncológico Infantil, as ações também buscam reforçar a importância do cuidado com o meio ambiente e a saúde do ser humano, tema da campanha institucional da Pró-Saúde.

Cada colaborador recebeu um pacote biodegradável com as sementes, além de orientações para o plantio. A entrega das sementes também faz parte das ações de um novo projeto de sustentabilidade da unidade, previsto para o final do mês.

“Por meio dessa ação, queremos propagar boas práticas sustentáveis, um dos primeiros passos para fazer a diferença no mundo. Com as orientações adequadas e com o incentivo da semente, nosso profissional leva para a sua casa essa rede de aprendizado, tratamento humanizado e conscientização ambiental”, explica Beatriz Garcia, analista de sustentabilidade do Oncológico Infantil.

A entrega ocorrerá durante todo o mês de junho, assim como ações que envolvam práticas sociais, econômicas, e ambientais através de atividades interativas como trabalhos de plantio, dicas de alimentação com produtos integrais e estímulo da arte com materiais recicláveis, voltadas aos colaboradores, usuários e acompanhantes.

**Sustentabilidade na pandemia**

As discussões sobre a preservação do meio ambiente e o surgimento do novo coronavírus também irão fazer parte da campanha deste ano. A ONU alerta que a destruição da biodiversidade – sistema que sustenta a vida humana – cria condições ideais para a propagação de diferentes tipos de vírus.

Além da biodiversidade, o Dia Mundial do Meio Ambiente 2020 também traz a #HoraDaNatureza como um apelo à ação global para combater a crescente perda de espécies e a degradação ambiental, além de chamar a atenção para a relação entre a saúde humana e a saúde do planeta.

Além da entrega de sementes, o Hospital vem adotando formas sustentáveis de reaproveitar materiais recicláveis, como papéis e latas de alumínio. Todas as ações integram o Projeto Semear que a unidade irá lançar até o final do mês de junho.

O Oncológico Infantil é uma unidade pública que atende crianças e jovens na faixa etária de 0 a 19 anos e oferece assistência especializada que garante atendimentos para oncologia pediátrica e outras especialidades, com uma estrutura voltada ao tratamento humanizado. A unidade atende cerca de mil crianças de municípios do Pará e de estados vizinhos, como o Amapá.

Em 2019, o Hospital superou a marca de 1 milhão de atendimentos em quatro anos. No período foram mais de 110 mil sessões de quimioterapias, 56 mil consultas, 650 mil exames e mais de 5 mil internações. A atenção prestada aos pacientes é reconhecida pelo alto índice de aprovação da unidade, sendo de 98% atualmente.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente, realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

