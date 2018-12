Hospital do Baixo Amazonas abre vagas em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto: Sidney Oliveira/Arquivo Ag Pa) -A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de Assistente Social temporário e Auxiliar Administrativo (PCD), no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA).

You May Also Like