Hospital Materno-Infantil de Barcarena promove medidas de prevenção ao coronavírus para gestantes

A medida tem como objetivo a prevenção, garantindo a orientação e, se necessário, o direcionamento de pacientes para os hospitais de referência. Raquel Martins, puérpera que ganhou o seu bebê Materno-Infantil, realizou uma consulta de retorno nesta terça-feira, 31/03, com o seu bebê Davi. Ela afirma está bem preocupada com a transmissão da Covid-19.

“Há muita preocupação, principalmente com o meu bebê. Não estamos recebendo visitas e em casa todos estão tomando cuidado e levando a série as práticas de higienização, lavando as mãos sempre, abrindo as janelas para ventilar a casa e usando álcool em gel quando necessário”, cometa.

O Materno-Infantil de Barcarena é uma unidade do governo do Estado do Pará, gerenciado pela Pró-Saúde, que presta atendimento 100% gratuito. A unidade é referência em média e alta complexidades para 11 municípios do Baixo Tocantins, sendo o público-alvo mulheres gestantes e recém-nascidos. O trabalho de prevenção do Comitê de Contingência busca auxiliar na identificação de casos suspeitos da doença.

A enfermeira Nadja Varão, responsável pelo ambulatório e pelo Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) da Unidade, explica que todos os pacientes e acompanhantes que são orientados sobre as medidas de segurança.

“Orientamos sempre a higienizarem as mãos com álcool em gel ou água e sabão, e a sentarem nos lugares demarcados por conta da distância de um paciente para o outro”, diz.

A profissional ressalta que, na entrada do hospital, há um profissional da equipe de enfermagem responsável pela triagem dos pacientes. “Há um fluxo de triagem para a Covid-19 no ambulatório. Todo paciente que entra na unidade passa por uma triagem, verifica-se a temperatura e questionamos se ele tem sintomas da doença”, explica a enfermeira.

Caso positivo para febre, ou outro sintoma da doença causada pelo coronavírus, o paciente é encaminhado para Unidade de Atendimento à Intercorrências, sendo atendido e, caso necessário, permanece no hospital. Em outras situações, o paciente é encaminhado para uma unidade de referência.

