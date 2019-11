Hospital Metropolitano abre processo seletivo para a contratação de novos médicos e enfermeiros

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade filantrópica Pró Saúde, que gerencia o hospital.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) divulgou nesta sexta-feira (29) a abertura de processo seletivo para a contratação de novos médicos e enfermeiros. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade filantrópica Pró Saúde, que gerencia o hospital.

Para a vaga na área de enfermagem, o candidato deve possuir o ensino superior completo na área, ter experiência e estar disponível para trabalhar em tempo integral. A carga horária do emprego é de 180h mensais.

O hospital abriu ainda uma vaga destinada à médico especialista vascular. Os pré-requisitos para se candidatar incluem ensino superior em Medicina com registro de classe ativo, pós graduação na área, experiência e vivência hospitalar.

O HMUE é um dos principais hospitais do estado do Pará. Referência no tratamento de média e alta complexidade, o Metropolitano dispõe de 198 leitos operacionais nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica para queimadura, além de leitos de UTI.

