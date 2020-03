Hospital Metropolitano capacita residentes e colabora para o fortalecimento da saúde pública do país

Desde 2012, cerca de mil residentes já passaram pelo HMUE, atuando em diferentes especialidades da área da saúde

Na noite desta quarta-feira (04), o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), gerenciado pela Pró-Saúde em Ananindeua (PA), participou da I Cerimônia Integrada de Conclusão dos Programas de Residência em Saúde do Estado do Pará, realizada no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Na ocasião, sete profissionais do HMUE obtiveram grau de especialistas e foram homenageados pela conclusão da residência.

O evento contou com a participação de autoridades como o Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, e o Secretário Estadual de Saúde, Alberto Beltrame, assim como, preceptores e reitores. Durante a cerimônia, todos saudaram os diretores hospitalares das unidades participantes e parabenizaram os residentes, inclusive do HMUE e do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade localizada em Santarém que acompanhou a transmissão ao vivo da cerimônia realizada na capital.

O HRBA, também gerenciado pela Pró-Saúde, é reconhecido como um dos dez melhores hospitais públicos do Brasil. A unidade presta serviço referenciado, atendendo a demanda originária da Central de Regulação do Estado, sendo referência no Norte do Brasil quando o assunto é tratamento de câncer. Também é um importante polo de ensino e pesquisa, sendo credenciado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, formando, desde 2012, 65 residentes médicos e 79 multiprofissionais.

Hospitais de todo o estado, que atuam como cenários de prática para residentes, e universidades que compõem a rede de ensino aprendizagem de áreas da saúde, pública e privada do Pará, também foram homenageados durante a cerimônia.

“Os residentes médicos e multiprofissionais representam a mão de obra qualificada que atenderá os pacientes após sua formação nos serviços de saúde. Por isso, é essencial que estes profissionais sejam valorizados e reconhecidos pelo esforço e compromisso desempenhado ao longo deste período de aprendizado. Congratulo-me com os residentes pela meta alcançada e parabenizo a Secretaria de Saúde por abrir este espaço de comemoração e agradecimento aos formandos”, declarou Itamar Monteiro, diretor Hospitalar do HMUE.

A enfermeira Flávia Daniele Medeiros, formada no Piauí, estado da região nordeste do Brasil, é uma das concluintes da Residência Multiprofissional do HMUE. A profissional veio para o Pará fazer a residência de Urgência e Emergência em Trauma e escolheu o Hospital Metropolitano, por ser referência no atendimento de média e alta complexidades, mas também, por ter um programa de residência próprio multiprofissional com essa especialização.

“Escolhi enfermagem por ser da área da saúde, e sempre foi um desejo meu cuidar de pessoas. E o Metropolitano foi minha escolha pela referência. Nos dois anos de residência, eu desenvolvi pesquisas com pacientes, que foram a base para meu trabalho de conclusão da residência. Eu pude crescer muito como profissional, mas também como pessoa. A experiência foi enriquecedora e me trouxe conhecimentos teóricos e práticos que vou levar para o resto da vida”, afirmou Flávia.

Em 2019, cerca de 150 residentes médicos das áreas de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia Geral e do Trauma e 24 residentes multiprofissionais das áreas de Fisioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia atuaram na unidade.

Anualmente, em torno de 10 vagas são abertas no HMUE para receber profissionais que desejam se especializar na área de urgência e emergência, com perfil voltado para traumas e queimados, já que a unidade é referência nestas áreas e no atendimento humanizado, marca da gestão da Pró-Saúde, para mais de 60 municípios do Pará.