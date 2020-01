Hospital Metropolitano está com vagas de emprego abertas

(Foto:Reprosução)- A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, está selecionando profissionais para atuar no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, região metropolitana de Belém. As oportunidades são para os cargos de Médico Infectologista, Médico Coordenador de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Costureiro e Auxiliar de Higiene e Limpeza.

Os interessados devem enviar currículos pelo site da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (https://www.prosaude.org.br/trabalhe-conosco), entidade que gerencia a unidade sob contrato de gestão Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA). As inscrições ficarão abertas até a próxima quinta-feira (30/1). Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Para a vaga de Médico Infectologista, o candidato deve ter diploma de ensino superior em Medicina, registro de classe ativo e pós-graduação na área. É desejável experiência, além de conhecimento básico do Pacote _Office_.

No cargo de Médico Coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar é necessário possuir ensino superior e pós-graduação na área, além do registro ativo. Importante ter experiência e conhecimento intermediário do Pacote _Office_.

Já para os cargos de Costureira e Auxiliar de Higiene e Limpeza, o candidato deve possuir ensino médio completo e experiência na área. Para a vaga de Costureira é necessário também ter curso básico de costura.

Os interessados devem acessar o menu “Trabalhe Conosco”, no site da Pró-Saúde e em seguida, acessar a opção “Conheça nossas oportunidades”, clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem realizar o cadastro no Portal VAGAS (https://www.vagas.com.br/), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 22 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

