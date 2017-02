Hospital Municipal de Santarém tem nova diretora técnica

Talita Cunha Liberal é formada em Farmácia pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Ela assume em substituição a Carla Sonocélia, que estava respondendo interinamente pela direção técnica do HMS.

Talita Cunha de Faria Liberal assumiu na última segunda-feira (13) a direção técnica do Hospital Municipal de Santarém, a convite do secretário municipal de saúde Edson Filho.

