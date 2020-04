Hospital público do Pará cria iniciativas para garantir o bem-estar físico e emocional de profissionais de saúde

A iniciativa faz parte do programa “Ação do Bem”, desenvolvido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, no Pará, é uma unidade de saúde pública mantida pelo Governo do Estado e gerenciada pela Pró-Saúde. Referência no atendimento de média e alta complexidades em traumas e queimados para a região Norte, no ano passado o Metropolitano realizou mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

O complexo hospitalar conta com mais de 1.300 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, garantindo a assistência para mais de 3 milhões de habitantes, de 60 munícipios do Estado. Para ajudar colaboradores do hospital a manter a saúde física e mental, principalmente na época da pandemia causada pela Covid-19, a unidade deu início a campanha Ação do Bem.

Com início no Dia Mundial da Saúde, lembrado nesta terça-feira, 7/4, a campanha é voltada para os profissionais de saúde e busca contribuir no acompanhamento de pacientes. O projeto também integra pacientes e acompanhantes, com o intuito de conscientizar a população sobre a necessidade de dar atenção ao corpo e a mente para uma vida saudável.

Por meio de atividades físicas e educativas, orientações de acolhimento, apoio emocional e psicológico, a campanha acontecerá durante todo o mês de abril. As atividades são realizadas pelos setores de Humanização, Gestão de Pessoas, Projetos Sociais, Medicina do Trabalho e Sustentabilidade.

Confira as principais ações do programa Ações do Bem

Correio Solidário: Um mural com mensagens de carinho e apoio montado no hall de entrada da unidade. A equipe de Projetos Sociais receberá mensagens dos colaboradores para a exposição no mural. Os profissionais podem retirar e colocar novas mensagens para seus colegas de trabalho, como uma forma de cuidado e atenção ao próximo. Voluntários também enviarão mensagens via celular, para que sejam entregues aos usuários e pacientes.

Musicoterapia: Durante a semana, sessões de musicoterapia acontecerão nos corredores e no refeitório do hospital. O objetivo é trazer relaxamento para os usuários, acompanhantes e colaboradores, além de agradecer aos profissionais de uma forma diferente, utilizando a música como dispositivo de empatia. Músicas de agradecimento foram escolhidas pela equipe de Humanização para trabalhar o bem-estar.

AcolhePsi: O cuidado com a mente também é visto com uma importante ferramenta para coibir o aparecimento ou progressão de doenças. A equipe de Gestão de Pessoas criou o projeto AcolhePsi, que oferece atendimentos psicológicos para todos os profissionais de saúde do HMUE.

Higienização das mãos: A higienização das mãos será trabalhada com todos os pacientes, acompanhantes e áreas de internações, alertando sobre a importância do ato na prevenção da Covid-19 e outras doenças infecciosas.

Atividades físicas: Os colaboradores de setores administrativos e assistenciais irão receberão técnicas de alongamento e de respiração, voltadas para o controle da ansiedade e níveis de estresse. As atividades serão realizadas pela Fisioterapia do Trabalho, respeitando todos os critérios de prevenção durante o período de pandemia. A ação tem o intuito de proporcionar relaxamento e minimizar possíveis tensões musculares.

