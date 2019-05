Hospital Regional abre seleção para 20 voluntários

(Foto:Reprodução/Internet)-Para participar, é preciso ter a partir de 18 anos e fazer uma pré-inscrição

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), abriu seleção para 20 voluntários, que atuarão a partir do mês de junho na unidade.

A entidade conta com o apoio de diversos grupos de voluntários para tornar o ambiente hospitalar mais humanizado, acolhedor e propício à recuperação dos pacientes, que passam diariamente por tratamento nas unidades geridas pela entidade. Eles integram o Programa de Voluntariado, que possui diretrizes específicas, baseadas na Lei do Voluntariado de 18/2/1998.

De acordo com o programa, o agente solidário na comunidade pode compartilhar, ouvir história e aliviar dores com sorrisos, carinho e amor. Sua participação garante a solução de problemas que só se resolvem de maneira coletiva, sendo essencial o compromisso e entusiasmo em participar.

Humanizado – Para participar, é preciso ter a partir de 18 anos e fazer a pré-inscrição no site do hospital, preenchendo o formulário. O Grupo de Trabalho em Humanização da unidade entrará em contato.

É necessário apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação em dia e currículo. Também é necessário assinar o Termo de Adesão.

Após ser aprovado na seleção, o voluntário participará de um treinamento sobre o funcionamento do Programa de Voluntariado, além de ser orientado (a) sobre as normas da unidade. Funcionários não podem integrar a ação.

Atribuições do voluntariado

A atuação deve ser respeitada de acordo com o local e orientação do coordenador, sendo realizada individualmente ou em grupo para beneficiar outras pessoas.

Para mais informações, consulte o Manual do Voluntariado da Pró-Saúde.

Sobre o HRBA

O Hospital Regional do Baixo Amazonas atende casos de média e alta complexidades e presta serviço 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No Norte do País, o hospital avança em serviços de saúde, com a implantação de programas de transplantes renais, cirurgias cardíacas e a consolidação do tratamento oncológico. A unidade atende uma população estimada em mais de 1,1 milhão de pessoas, residentes em 21 municípios do oeste do Pará.

