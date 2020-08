Hospital Regional da Transamazônica retoma especialidades a partir desta segunda (10)

Atualmente, o HRPT conta com 109 leitos (Foto:Getty Images)

Cardiologia, ortopedia e neurologia são as especialidades que terão seus atendimentos retomados de forma gradual, a partir de hoje (10), no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), localizado em Altamira, no sudoeste do Pará. A volta das demais especialidades dependerá da queda nos casos de covid-19 na região do Xingu.

Agora, o HRPT receberá apenas os casos de covid-19 que necessitarem de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No total, os 20 leitos destinados à Covid-19 serão mantidos por tempo indeterminado ou até que não haja solicitação de internação pela doença.

Entre as medidas de segurança tomadas pelo HRPT durante a retomada, está a liberação de apenas um acompanhante por paciente, com exceções permitidas pela legislação, e a instalação de uma estrutura externa para acolhimento e triagem dos pacientes dos serviços ambulatoriais.

Atualmente, o HRPT conta com 109 leitos, dos quais 12 são de pronto-atendimento, cinco de UTI neonatal, cinco de UTI Pediátrica, cinco de UTI Adulto, quatro leitos de unidades de cuidados intermediários neonatais, 32 leitos de clínica cirúrgica, seis leitos de clínica de obstetrícia, 21 de clínica médica e 15 leitos de clínica pediátrica. Além de Altamira, o hospital atende os municípios de Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

