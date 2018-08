Hospital Regional de Marabá abre vagas no sudeste paraense

Candidatos podem preencher formulário na internet

(Foto: Divulgação) – A empresa Pró-Saúde está com vagas abertas para os cargos de supervisor de enfermagem, pedagogo e líder de portaria no Hospital Regional do Sudeste do Pará. O candidato pode se inscrever no site www.prosaude.org.br/trabalheconosco ou por meio do envio de currículo para o e-mail rh@hrspprosaude.org.br

Os interessados na vaga de líder de portaria devem enviar as informações até o dia 30 de agosto. Já os profissionais que desejarem concorrer ao cargo de pedagogo até o dia 8 de setembro e aqueles que se interessarem pela função de supervisor de enfermagem, até o dia 15 de setembro.

Confira as vagas

Cargo: supervisor de enfermagem

Principais atividades: Supervisionar equipe de enfermagem e acompanhar o paciente; elaborar e monitorar escalas diárias de trabalho, levantar necessidades e problemas objetivando identificar áreas de risco; realizar procedimentos de maior complexidade, registrar observações, cuidados e procedimentos prestados, selecionar materiais e equipamentos; elaborar plano de ação para a equipe e participar de trabalhos de equipes multidisciplinares.

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem; possuir registro ativo no conselho de classe; conhecimento em Informática; e experiência em gestão de equipes. É desejável ter pós-graduação.

Carga horária: 220h mensais.

Cargo: pedagogo

Principais atividades: Elaborar e implementar programas de qualificação profissional, garantindo a disseminação das diretrizes institucionais; planejar e desenvolver o Plano Anual de Treinamento; solicitar e acompanhar a elaboração e execução do Levantamento de Necessidade de Treinamentos dos setores da unidade; acompanhar e mensurar a eficiência dos treinamentos realizados; orientar os colaboradores e gestores quanto ao planejamento, execução e avaliação dos treinamentos; e alimentar os indicadores de treinamentos juntamente com a equipe da Educação Corporativa, propondo e executando as ações de melhorias cabíveis.

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia; conhecimento em Informática, pacote Office e em treinamento e desenvolvimento (T&D).

Carga horária: 220h mensais.

Cargo: líder de portaria

Principais atividades: Liderar atividades da equipe de portaria; controlar escalas de trabalho; acompanhar as tarefas dos agentes de portaria; orientar e fiscalizar as atividades da equipe; zelar e manter o controle do material que está sob sua responsabilidade; manter a ordem em seu posto de serviço; e acompanhar e atender a portaria realizando o controle de acesso dos colaboradores, visitantes e clientes.

Requisitos: Ensino médio completo. É desejável que o candidato esteja cursando o ensino superior e tenha experiência anterior na área.

Carga horária: 220h mensais.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/trabalheconosco ou envie o currículo para o e-mail rh@hrspprosaude.org.br.

Por: Portal ORM, com informações da Pró-Saúde 17 de Agosto de 2018 às 09:53

