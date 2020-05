Hospital Regional de Marabá presta homenagens aos profissionais da enfermagem e assistência social em meio a pandemia

Em tempos de pandemia, valorizar quem dedica a sua vida para cuidar do próximo e fundamenta – (Foto:Reprodução/Ascom/Hrsp)

No Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), gerenciado pela Pró-Saude em Marabá (PA), o mês de maio será repleto de homenagens a todos os profissionais de enfermagem e assistencial social da instituição, que diariamente levam esperança, conforto, cuidado e carinho para todos os pacientes.

Na unidade que pertence ao Governo do estado do Pará, para celebrar esse mês tão especial, foi montado nos corredores do hospital a exposição “Vocês estão fazendo História”, que retratam, por meio de painéis fotográficos e com mensagens de otimismo, o trabalho desenvolvido pelos profissionais em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os profissionais também irão receber durante o mês brindes motivacionais, simbolizando a valorização e o compromisso dos 345 profissionais da área de Enfermagem e Assistência Social, que se revezam diariamente para garantir um atendimento humanizado aos usuários do HRSP.

Para Valdemir Girato, diretor Hospitalar do Regional do Sudeste do Pará, os profissionais da enfermagem e da assistencial social são fundamentais na luta contra a pandemia, e contribuem diretamente para a melhora da segurança dos pacientes.

“Quero agradecer o trabalho árduo, de todos esses profissionais, que nos últimos meses, não mediram esforços e vem contribuindo para o atendimento humanizado de nossos usuários. Valorizamos muito a enfermagem e assistência social, todos merecem o nosso respeito”, afirmou.

Campanha de Valorização

Com mais de 3,8 mil profissionais de Enfermagem que atuam na linha de frente do atendimento às vítimas da Covid-19, a Pró-Saúde, uma das maiores gestoras de serviços hospitalares do País, lançou a campanha “Vocês Estão Fazendo História”, em referência ao 12 de maio, data em que o mundo celebra o Dia Internacional da Enfermagem.

A iniciativa visa promover o respeito e gratidão ao empenho dos profissionais de Enfermagem, especialmente durante essa fase de combate à pandemia. A Instituição, porém, decidiu estender a homenagem durante o mês de maio.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço.

O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte: Ascom/Hrsp

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...