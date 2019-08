Hospital Regional de Marabá realiza integração de estágio obrigatório

(Foto:Reprodução) -Estudantes de Medicina e Biomedicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foram recebidos no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, para participar da integração institucional de estágio obrigatório, na sexta (9/8). O objetivo foi apresentar os setores e as orientações de comportamento pessoal e profissional na Unidade, do Governo do Estado do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Por meio de convênio com a Instituição de Ensino Superior (IES), o Hospital Regional de Marabá recebe anualmente novos discentes para realização de estágio, uma das etapas para a composição curricular para a formação. Antes de partirem para as atividades práticas do internato, eles precisam se familiarizar com as rotinas e processos da Unidade. Nessa edição da integração participaram 35 acadêmicos, sendo 17 do 7º período de Biomedicina e 18 do 9º período de Medicina.

Para a gerente da Qualidade do HRSP, Patrícia Silva, promover a integração no hospital é um investimento desafiador e demonstra a organização da Unidade. “Acredito que o retorno vem na forma de engajamento, boas relações de trabalho, inovação e crescimento para o time e para a Unidade como um todo, com ganho excepcional para nossos usuários”, afirmou.

Da mesma forma, Pollyana Lobo, da Auditoria de Prontuário, acredita que esse momento é importante para o alinhamento sobre o tratamento de informações sigilosas, por exemplo. “O acesso responsável ao prontuário é de grande importância, considerando o aspecto legal e sigiloso dentro da instituição, e pelo aprendizado sobre o manuseio e a guarda do prontuário, conforme as normas vigentes. Trata-se de um documento importante tanto para o usuário como para a equipe multiprofissional”, alertou.

O interno do 9º período de Medicina, Bruno Salgado, elogiou a iniciativa. “Ressalta o comprometimento da instituição para com a excelência dos serviços prestados à população, tendo como norte a humanização e a sustentabilidade. Minhas expectativas em relação a este campo de estágio são incomensuráveis e animadoras uma vez que o Hospital semeia um ambiente favorável ao fomento do ensino e da pesquisa em saúde na região do Carajás”, avaliou.

Sobre a Unidade

Referência em atendimento de média e alta complexidades para 22 municípios paraenses, o Hospital Regional de Marabá tem 115 leitos, sendo 77 de Unidades de Internação e 38 de Unidades de Terapia Intensiva. Possui perfil cirúrgico e habilitação em Traumato-ortopedia pelo Ministério da Saúde, oferecendo atendimento gratuito nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Buco-maxilo-facial,Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Fisioterapia, Infectologia, Medicina Intensiva adulto, pediátrica e neonatal, Nutrição, Obstetrícia de Alto Risco, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Neurocirurgia, Terapia Ocupacional, Traumato-ortopedia, Nefrologia e Anestesiologia.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Por:ASCOM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...