Hospital Regional de Paragominas realiza processo seletivo

Os interessados podem enviar seus currículos ou entregar na portaria do hospital, até esta quinta-feira (12). |Foto: Reprodução

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, está realizando processo seletivo para contratação de farmacêutico.

Os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail: selecaoparagominas@indsh.org.br ou entregar na portaria do hospital, até a próxima quinta-feira (12).

Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada.

Com a seleção efetivada, os candidatos serão contatados pelo hospital, que informará local, dia e hora da realização da entrevista. Entre os requisitos para a vaga é desejável ter experiência na área e disponibilidade de horário.

O Hospital Regional Público do Leste é uma unidade do governo do Estado que presta assistência de média e alta complexidade, para uma população de aproximadamente 800 mil habitantes de 23 municípios do nordeste paraense. É referência no Pará como Centro de Atendimento de Urgência e Emergência às vítimas críticas em Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde 2018, está habilitado para realizar cirurgias oncológicas.

Serviço

O Hospital Regional Público do Leste está localizado na rua Adelaide Bernardes, s/n, Nova Conquista, em Paragominas.

Mais informações: (91) 3739-1046 / 3739-1253 / 3739-1102.

Por:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...