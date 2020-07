Hospital Regional do Sudeste do Pará dá Dicas de Alimentação para o Verão

Mesmo em meio à pandemia, as praias do estado do Pará têm atraído muitas pessoas em busca de diversão.

Pensando no bem-estar e lazer dos frequentadores, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA), dá dicas importantes de alimentação para aproveitar melhor o verão.

Para a Nutricionista do HRSP, Mariana Oliveira, além dos cuidados que devem ser tomados devido ao novo coronavírus, como a higienização das mãos, uso das máscaras e evitar aglomerações, a alimentação é um item fundamental para os dias de verão, especialmente para quem vai a praia.

“A higiene com os alimentos, a hidratação e a preferência por alimentos leves e in natura são essenciais para garantir uma alimentação balanceada e nutritiva durante o verão. Não podemos esquecer que estamos vivendo uma pandemia, devemos então manter o distanciamento social e adotar os protocolos de higienização para evitar o contagio com a Covid-19” explicou a nutricionista.

A unidade é mantida pelo Governo do Estado do Pará e presta atendimento 100% gratuito via Sistema Único de Saúde (SUS).

*Confira algumas dicas da especialista para aproveitar com saúde o verão:*

*Que tipo de alimento é ideal para levar à praia?*

Frutas cítricas e tropicais, chás gelados, água de coco e sucos naturais produzidos em casa, de preferência sem açúcar. Sanduíches naturais com pão de forma integral ou pão sírio integral, barra de cereal caseiras, cookies integrais, entre outros.

*Quais alimentos devem ser evitados?*

Evite alimentos não refrigerados especialmente na praia se for comprar, dentre eles queijos, camarão e sanduíches devido estarem muito tempo fora do ambiente de refrigeração. Modere o consumo da bebida alcoólica, pois além de serem ricas em calorias, possuem efeito diurético, comprometendo assim a hidratação e são pobres em valor nutritivo.

*Para as crianças, quais os alimentos mais indicados?*

Frutas ou doces a base de frutas, sorvetes de fruta no palito, salada de frutas, gelatinas e vitaminas de frutas. O importante é garantir que as crianças consumam alimentos leves e nutritivos com cardápios saudáveis.

*Quais alimentos contribuem a manter o bronzeado?*

Os alimentos de coloração amarelo-alaranjados e algumas folhas verde escuras, por serem ricos em nutrientes, como as vitaminas A e E, antioxidantes e o betacaroteno, que estimulam a produção de melanina. Os principais alimentos indicados são cenoura, mamão, abóbora, beterraba, acerola, além das folhas verdes escuras como rúcula, couve, espinafre, agrião e brócolis.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

