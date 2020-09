Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência nacional em segurança do paciente

A instituição faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Referência nacional com projetos reconhecidos pelo Ministério da Saúde, o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), gerenciada pela Pró-Saúde em Marabá (PA), promove nesta quinta-feira (17), ações junto aos seus colaboradores, para reforçar a importância dos protocolos que garantem assistência segura aos seus usuários.

O diretor Hospitalar do HRSP, Valdemir Girato, reforça a importância do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) da unidade, que realiza regularmente atividades que contribuem para a melhoria do serviço prestado.

“Recentemente realizamos uma ampla pesquisa junto aos nossos colaboradores, que irá contribuir diretamente para a melhoria de nossos processos e consequentemente, na segurança dos nossos pacientes. Somos referência nacional na área com projetos reconhecidos pelo Ministério da Saúde”, explica.

Referência nacional

Diante dos resultados obtidos no controle de infecções, o HRSP tem apresentado sua experiência em eventos nacionais, promovidos antes da pandemia.

A instituição é uma das unidades de referência no projeto “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”, do Ministério da Saúde. Participam do projeto mais de cem hospitais em todo o país.

O projeto consiste na parceria com os hospitais de excelência, utilizando métricas e práticas que proporcionem resultados no cuidado com a segurança do paciente, além de maximizar recursos financeiros propondo redução de eventuais desperdícios.

A iniciativa faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), voltado ao fortalecimento e à qualificação do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Brasil.

O HRSP é uma unidade de saúde do Governo do Pará, que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para 22 municípios.

Metas

A segurança do paciente envolve seis metas internacionais, definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são elas: Identificação Correta dos Pacientes; Comunicação Efetiva; Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; Cirurgia Segura; Redução do risco de infecções associadas aos cuidados em saúde, e reduzir o risco de quedas e lesão por pressão.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

