Hospital Regional do Sudeste do Pará inicia campanha de doação de sangue

Começa nesta segunda-feira (21) e segue até dia 25 deste mês a 31ª campanha de doação de sangue do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, sudeste do estado. Ao longo desta semana, a unidade reforçou a mobilização de voluntários para ajudar a repor o estoque da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) em Marabá, um dos parceiros na ação. O hospital é uma das unidades de saúde da região que mais demandam o hemocentro local. No primeiro semestre de 2017, a instituição realizou mais de mil transfusões sanguíneas.

Para participar da campanha, os voluntários devem comparecer a um dos dois postos de coleta: no Hemopa, de segunda a sexta, das 7h às 13h, ou no Hospital Regional, na quinta-feira, das 8h às 16h. É preciso estar bem de saúde e alimentado, pesar ao menos 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, é necessária a autorização dos pais ou dos responsáveis legais.

