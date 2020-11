Hospital Regional do Sudeste do Pará promove ações de conscientização durante o Novembro Azul

Palestras e ações educativas sobre o câncer de próstata serão direcionadas, ao longo do mês, para colaboradores, pacientes e acompanhantes – (Foto:Reprodução)

O Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP) inicia, nesta quinta-feira (12/11), ações da campanha Novembro Azul, com orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença deve atingir, neste ano, cerca de 66 mil homens em todo país, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A unidade, gerenciada pela Pró-Saúde em Marabá, integra a campanha mundial, realizada tradicionalmente no mês de novembro, quando é celebrado o dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata (17/11). As ações do HRSP serão direcionadas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores.

A iniciativa faz parte do projeto “Espera Humanizada” da Comissão de Humanização do HRSP, que por meio de equipe multidisciplinar, dissemina informações sobre assuntos relacionados a saúde e bem-estar.

Durante a ação, a equipe irá percorrer os corredores e unidades de internação da instituição, alertando sobre a importância da prevenção, dos cuidados e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que segundo o INCA, tirou a vida de 15,5 mil brasileiros em 2018.

Diagnóstico precoce

De acordo com o médico urologista Cassiano Barbosa, diretor Técnico do HRSP, é importante reforçar as ações de conscientização, bem como motivar o diagnóstico precoce, que aumentam as chances de cura.

“90% dos casos o câncer de próstata tem cura, quando o diagnóstico é feito precocemente. Por isso, é fundamental que homens acima dos 50 anos, façam os exames de rotina anualmente”, explica Cassiano. “Além disso, caso o homem apresente sintomas como dificuldade de urinar, sangue na urina e necessidade de urinar várias vezes durante o dia ou a noite, deve procurar um especialista imediatamente”, complementa o médico.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade do governo do Estado que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Campanha Novembro Azul da Pró-Saúde

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, também está promovendo a campanha Novembro Azul, com estímulo à prevenção. Neste ano, a entidade buscar enxergar o problema com os olhos dos pacientes.

A proposta é entender as dúvidas e angústias da população no processo de adesão à prevenção. Por isso, as perguntas do público serão respondidas por médicos que atuam na entidade, de forma didática, orientando com informação, por meio das redes sociais da instituição.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

