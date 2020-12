Hospital Regional do Sudeste do Pará promove exposição fotográfica para homenagear profissionais da saúde no combate à Covid-19

A iniciativa reconhece o empenho e dedicação dos profissionais durante a pandemia

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, promoveu nesta quinta-feira (16), a abertura da exposição fotográfica “Heróis da Saúde”, que reconhece o trabalho desenvolvido pelos profissionais durante a pandemia.

Referência nos casos mais graves da Covid-19, a unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde desde 2006, valoriza com a exposição o compromisso, empenho e dedicação de todos os colaboradores, ao longo dos últimos dez meses no combate da doença.

A iniciativa foi realizada na unidade pelas Comissões de Humanização e de Ética de Enfermagem, que sempre realizam atividades e ações com o objetivo de contribuir para valorização do colaborador e segurança do paciente.

Para Flavia Fernandes, analista de humanização do HRSP, a exposição que ficará aberta para visitação dos usuários até o dia 22 de dezembro, seguiu todas as recomendações de higienização da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Todos colaboradores que participaram da exposição se sentiram homenageados, pois a ação revela por meio desse abraço simbólico a emoção e o sentimento de cada um diante dessa pandemia. E como os profissionais, nesse período da história, também abraçaram esse desafio com bravura e amor pela vida”, explicou.

O diretor Hospitalar do HRSP, Valdemir Girato, destaca que a exposição é uma forma de reconhecer os profissionais por sua atuação, e pela força de vontade em vencer a doença e na luta diária junto aos pacientes.

“Precisamos reconhecer todos os dias os nossos heróis da saúde e aplaudi-los por se manterem firmes e unidos na missão cotidiana de salvar vidas”, ressaltou.

Referência no combate à Covid-19

O HRSP presta atendimento 100% gratuito e é referência no tratamento de casos graves da Covid-19 para 22 municípios da região. A unidade conta com 115 leitos, dos quais 25 são exclusivos para atendimento aos casos da doença, que estão divididos em 20 leitos de UTI Adulto, 1 leito de UTI Pediátrica e 4 leitos de Enfermaria.

A unidade, mantida pelo Estado do Pará, é gerenciada pela Pró-Saúde, instituição filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

A Pró-Saúde está presente em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

