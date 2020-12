Hospital Regional do Tapajós homenageia colaboradores destaque do mês

Receber um elogio no local de trabalho eleva a autoestima e incentiva ainda mais os colaboradores a sempre desenvolverem suas atividades com entusiasmo e responsabilidade.

Foi pensando nisso que o Hospital Regional do Tapajós (HRT) iniciou o projeto “Destaques do Mês”.

A ideia é que, mensalmente, os colaboradores terão seus nomes lembrados e homenageados formalmente, com o recebimento de certificado de agradecimento pelos serviços, além de foto fixada em um mural para que todos possam ver.

Objetivo alcançado

A homenagem aconteceu pela primeira vez e vai ser uma prática da gestão hospitalar. Na manhã de quinta-feira (10), seis colaboradores, dois do apoio, dois do administrativos e dois do setor assistencial receberam suas homenagens das mãos da direção e dos coordenadores do Hospital.

A ação foi organizada pela coordenação e direção administrativa com apoio do setor de recursos humanos (RH). De acordo com a diretora administrativa, Amanda Sá, o objetivo da ação foi alcançado, fazendo com que os colaboradores se sentissem acolhidos e agradecidos. “Foi uma demonstração de carinho e uma forma de agradecer aos colaboradores do HRT”, destacou.

Para o coordenador administrativo, Jó Henrique, é de suma importância o registro de elogios como forma de reconhecer o trabalho e empenho dos profissionais do hospital. “No time HRT temos excelentes profissionais que estão empenhados em oferecer o melhor atendimento. Portanto, as homenagens foram uma forma simbólica de agradecimento a esses guerreiros e guerreiras que fazem com que o Hospital consiga funcionar 24h e atingir seus objetivos”, reconheceu.

Homenageados

Os colaboradores de destaque de dezembro foram: Aluísio Ferreira, do setor de limpeza e higienização, onde exerce a função de coletador de resíduos; Naiara Correia, agente de portaria; Brendo Henrrique, auxiliar de estoque; Marcela Cristina, enfermeira do núcleo de segurança do paciente; Dalvirah Coelho, técnica em enfermagem e Dayane Oliveira, assistente administrativo.

Na ação Dayane não conteve as emoções e chorou de felicidade pelo reconhecimento. “Agradeço a Deus pela oportunidade de trabalhar neste lugar e por permitir, todos os dias, aprender muito, tanto com os pacientes como com meu coordenador e todos os colaboradores que são amigos de trabalho”, disse.

Marcela Cristina ressaltou que o sentimento é de gratidão. “Sinto-me honrada em poder contribuir para o bom desempenho do hospital”, pontuou.

